Ain : la pluie détériore la basilique d'Ars-sur-Formans

Les 3 et 4 octobre, la basilique du saint curé d'Ars a été victime des fortes pluies. L'eau a pénétré à l'intérieur de l'église et a abîmé des fresques.

Dimanche, un jet d'eau a jailli dans la basilique d'Ars-sur-Formans. Vers 22 heures, les pompiers se sont rendus sur place pour déterminer les raisons de cette fuite, rapporte France 3. Des fientes de pigeons et des brindilles encombraient les gouttières.

La basilique d'Ars fut construite à partir de 1862. Elle est l'un des lieux touristiques le plus visité de l'Ain. L'eau qui a dégouliné le long des murs a endommagé les peintures qui ornent la basilique. Le recteur du sanctuaire Père Rémi Griveaux et le maire Richard Paccaud espèrent que des rénovations et travaux pourront être entamés pour réparer et améliorer l'évacuation des eaux. Et comptent, peut-être, sur la loterie du patrimoine de Stéphane Berne...