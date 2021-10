Ain. Covid 19 : quelles sont les mesures sanitaires levées dans le département ?

Milieu scolaire :

À partir de lundi 18 octobre 2021, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves en école primaire. Les personnels, professeurs et équipes pédagogiques, seront cependant contraints de continuer à la porter. Pour les collégiens et lycéens, le port du masque reste obligatoire. Aucune restriction ne s’applique à la pratique des activités physiques et sportives en milieu scolaire.

Jauge d'accueil du public :