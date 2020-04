Ain : Christian Quesada condamné à trois ans de prison pour pédopornographie

L'ancien champion de jeu TV a été condamné à trois ans de prison mercredi pour “corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques”.

L'ancien “maître” des Douze coups de midi sur TF1 a été condamné ce mercredi 8 avril à trois ans de prison pour “corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques” par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. L'audience de Chirstian Quesada a eu lieu à huis clos et en visioconférence à cause de la crise du coronavirus.

En mars 2019, il avait été incarcéré après sa mise en examen. “Des centaines d’images et vidéos compromettantes de mineurs et d’enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu’il échangeait avec d’autres internautes, ont été retrouvées sur ses ordinateurs”, expliquait à l'époque le procureur de la République de Bourg-en-Bresse, Christophe Rode. Il avait déjà été condamné par le passé pour des faits de consultation d’images pédopornographiques, mais il n’avait jamais été incarcéré pour ceux-ci.

En plus de sa peine de prison, Christian Quesada fera l'objet d'un suivi socio-judiciaire de cinq ans et risquera une peine de 3 ans de prison en cas de non-respect de celui-ci.