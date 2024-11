Dans le cadre d'un contrôle sur la RD 51 dans la commune de Collonges-au-Mont-d'Or, la gendarmerie du Rhône a de nouveau relevé de nombreuses infractions.

Au cours d'un contrôle d'1h30, à hauteur de la RD 51 à Collonges-au-Mont-d'Or, la gendarmerie du Rhône a procédé à de nombreuses infractions, telles que des défauts de permis (2), l'utilisation du téléphone portable au volant (4) ou encore le non port de la ceinture de sécurité (2).

Les gendarmes de Dardilly et l'équipe cinotechnique de Villefrance-sur-Saône ont notamment procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue d'un conducteur qui conduisait malgré l'annulation de son permis. Ce dernier avait également consommé de l'ecstasy et roulait dans un véhicule non assuré. Sur lui et dans son véhicule, le conducteur était en possession de deux cachets d'extase, un morceau de résine de cannabis et 300 euros en liquide.

