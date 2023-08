Aggravation de la sécheresse dans la Loire : maintien des restrictions, le canal du Forez en vigilance

Cet été, la végétation est mise à très rude épreuve dans la Métropole de Lyon, comme ici au parc de Miribel Jonage. Il s’agit de la conséquence de l’effet combiné de la sécheresse, en cours depuis le mois de février, et les canicules estivales. (Photo Hadrien Jame)

La situation de sécheresse s’aggrave dans la Loire.

La période de fortes chaleurs que traverse actuellement le département et le manque de pluies depuis fin juin ont pour conséquence une forte baisse des débits des cours d’eau.

Depuis le 27 juin, le département est placé en état de vigilance sécheresse. L’aggravation de la situation a conduit le préfet de la Loire à prendre des premières mesures de restriction des usages de l’eau sur la zone Forez–Ance-Mare-Bonson le 18 juillet dernier en la plaçant en alerte.

Le canal du Forez en situation de vigilance

Dans ce contexte de sécheresse et en “l'absence d’évolution de la situation sur les 12 zones d’alerte du département”, les restrictions du 4 août sont maintenues, indique la préfecture de la Loire dans un communiqué de presse.

Pour rappel, l'usage de l'eau est possible uniquement entre 20h et 8h pour l'arrosage des jardins potagers et des terrains de compétitions engazonnés. Les interdictions strictes concernent :

L'arrosage des pelouses et massifs fleuris

Le lavage des véhicules (hors station professionnelle)

Le remplissage et vidange des piscines privées

Le nettoyage des façades, toitures, trottoirs (hors collectivité ou professionnel)

La préfecture annonce également le placement du canal du Forez en situation de vigilance, compte-tenu de la cote du plan d’eau, inférieure à la cote 419,60mNGF depuis plusieurs jours.

Un nouveau point sur la situation sur la situation hydrologique du département sera réalisé le 16 août.

Fortes chaleurs les prochains jours

La situation ne devrait pas s’arranger avec l’arrivée de fortes chaleurs ce week-end. Le département rappelle les bons gestes à adopter en cas de pic de chaleur.

