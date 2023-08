Une partie de la Saône-et-Loire passe en alerte sécheresse

La préfecture de la Saône-et-Loire place une partie du territoire en alerte sécheresse en raison d'une diminution du débit de la Loire.

Malgré les dernières précipitions enregistrées dans le département, la situation ne s'améliore pas sur le plan de la sécheresse. Les prévisions météorologiques d'un temps "relativement sec et chaud" font même craindre une nouvelle dégradation, incitant la préfecture de la Saône-et-Loire à la prudence. "Pour la deuxième semaine consécutive", "les débits de la Loire, en diminution constante depuis la mi-juillet, sont sous le seuil d’alerte" alertent les autorités locales.

Un nouvel arrêté sécheresse a donc été pris sur une partie du territoire. Moins touché, le secteur de la Dheune est en "vigilance", quand les secteurs Bourbince et Loire sont en "alerte". La situation est en revanche beaucoup plus inquiétante sur les secteurs suivants Arconce et Sornin, Arroux - Morvan, Bourbince, Saône aval et Seille et Guyotte, qui sont placés en alerte sécheresse renforcée.

Les interdictions en état d'alerte sécheresse

Le préfet Yves Seguy rappelle qu'en état d'alerte et alerte renforcée, les usages de l'eau sont restreints dans plusieurs cas :