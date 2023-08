Fortes chaleurs dans le Rhône : le recensement des personnes vulnérables débute

À partir du vendredi 11 août, Météo-France place le département du Rhône en vigilance jaune canicule, en raison d'un pic de chaleur. La préfecture du Rhône appelle à la vigilance auprès des personnes vulnérables.

Le département du Rhône est placé en vigilance jaune canicule à partir de ce vendredi 11 août, pour une durée indéterminée, mais cet épisode de fortes chaleurs devrait se poursuivre durant le week-end. Pendant ces épisodes caniculaires, les personnes âgées, les nourrissons et les personne en situation de handicap sont particulièrement vulnérables et sujets à la déshydratation.

Inscrire les plus vulnérables sur des registres

Pour éviter d'éventuels accidents, les proches, voisins et familles des personnes âgées ou en situation de handicap isolées sont invités à les inscrire sur les registres ouverts dans leur commune de résidence. Ces registres, dont la mise en place est obligatoire rappelle la préfecture du Rhône, permettent "une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes les plus fragiles".

Limiter le travail en extérieur si cela est possible

Alors que 34°c, sous abris, sont attendus à Lyon ce vendredi après-midi et que le mercure pourrait grimper jusqu'à 37°c samedi, il convient de prendre quelques précautions si vous devez travailler en extérieur. Buvez beaucoup d’eau, plusieurs fois par jour, soyez vigilant à l'état de santé de vos collègues et aux autres. Enfin, protégez votre peau du soleil, et si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement.

Les employeurs sont quant à eux invités par les services de l'État, lorsque cela est possible, à aménager les horaires de leurs salariés et à reporter les tâches les plus pénibles, afin de "limiter leur exposition" aux "températures les plus fortes de la journée".

Les gestes à suivre pour se protéger

Pour se protéger de la chaleur il est recommandé de suivre quelques bonnes pratiques :