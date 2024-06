La station de La Plagne, située à côté de Bourg-Saint-Maurice (73) va inaugurer, le 14 juillet prochain, la cabine de ski Aerolive. Cette exclusivité mondiale permet aux skieurs de rallier le nouveau sommet Live 3000 à bord d'une cabine ouverte aux 4 vents.

Deux nouvelles cabines vont voir le jour durant cet été 2024 à La Plagne. Elles permettront de rallier le nouveau sommet Live 3000 pour une ascension de près 300m. Seule particularité, et non des moindres : cette télécabine est ouverte aux 4 vents. Pendant plusieurs minutes de remontée, les passagers ne sont reliés qu'à une ligne de vie située au centre de la cabine, rattachée à un baudrier. ''L'idée est de faire profiter, à nos skieurs, des paysages de montagne. De les partager en groupe et de créer des émotions, avec cette sensation de vide.'' témoigne Nicolas Provendie, le directeur général de la station.

Une exclusivité mondiale résultant d'une collaboration entre plusieurs acteurs

Pour obtenir ce résultat, la station de La Plagne a dû s'entourer de deux collaborateurs. CDA Développement s'est occupé de la partie design et expérience client. Le constructeur POMA était chargé de la conception et la partie technique de la cabine. Un travail de recherche, de conception et de fabrication qui a duré près de deux ans, pour un résultat très convaincant. ''Tout le monde était d'accord pour se dire qu'il fallait le faire. C'est plus qu'une cabine, ça se fait dans un environnement tellement extraordinaire que ça ne sera jamais comme chez nous'' rajoute Géraldine Lagrange, responsable de la communication de la station.

Le but de La Plagne est de proposer une activité au sein même de la remontée mécanique. Et comme toute activité, celle-ci à un coût. Comptez une cinquantaine d'euros pour monter à bord de cette cabine encore unique au monde.