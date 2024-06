La Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé de prolonger jusqu'au 31 août les avantages proposés par le Pass'Région. Les jeunes bénéficiaires pourront profiter durant tout l'été de bons plans sur le sport, la culture, les loisirs et la santé.

Proposé par la Région depuis 2017, le Pass'Région est utilisé par plus de 380 000 jeunes en Auvergne Rhône-Alpes. Les acquéreurs du Pass' pourront profiter de 5 places de cinéma à 1€, un accès aux musées et expositions gratuit et illimité, 30€ offerts pour l’achat de places de spectacles et concerts, 15€ pour l’achat de livres « loisirs ».

Pour l'offre sport, 30€ d'aides pour une licence sportive valable auprès de plus de

4 000 clubs de 80 disciplines, 30€ pour l’achat d’une carte de pêche annuelle et 30€ pour la validation annuelle ou le passage du permis de chasser.

Enfin, des avantages santé sont également fournis avec ce Pass' avec une réduction de 60€ pour financer la formation aux gestes de premiers secours de (PSC1) ainsi que des coupons dépistage et prévention.

Pour retrouvez plus d'informations sur le Pass'Région, rendez-vous sur leur site internet.