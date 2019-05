Acte XXVI : le cortège de Gilets jaunes se garnit place Bellecour

Alors que Lyon a été choisie comme siège de la contestation nationale des Gilets jaunes ce samedi, les forces de l’ordre attendent un cortège renforcé dans les rues de la capitale des Gaules. Pour l’heure, ils sont entre 200 et 300 à se préparer pour un départ place Bellecour en début d'après-midi.

Le cortège devrait s’élancer en début d’après-midi, mais ils sont déjà entre 200 et 300 manifestants à s’être réunis sur la place Bellecour. Les premiers chants sont scandés, tandis que les street-medics arrivent peu à peu. Un dispositif policier extrêmement important a été déployé pour l’acte XXVI des Giles jaunes, près de 900 membres des forces de l’ordre selon Le Progrès. Ces derniers auraient par ailleurs d’ores et déjà saisi plusieurs cocktails molotovs, et ont mené plusieurs opérations de contrôle ce matin dans les gares, l’aéroport de Saint-Exupéry et les péages d’autoroute.

La manifestation, déclarée, devrait passer par la place Antonin-Poncet, puis se diriger vers les quais Augagneur ou Claude Bernard. Le parcours déposé précise que les manifestants devraient également rejoindre l'avenue Berthelot puis le cours Gambetta avant de retourner en Presqu'Île. Jérôme Rodrigues, figure du mouvement des Gilets jaunes, est sur place et a été accueilli "comme une rockstar" par les manifestants selon nos informations.