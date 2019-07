Acheter un climatiseur à Lyon : attention aux arnaques et mauvais plans

Comme lors des derniers épisodes de canicules à Lyon, certains pourraient avoir envie d'acheter un climatiseur. Néanmoins, en matière de climatisation, il vaut mieux se méfier des mauvais plans et des arnaques.

"À vendre sur Lyon, climatiseur révolutionnaire, 80 euros" : à chaque épisode de canicule, certains peuvent être tentés de s'offrir la climatisation à la maison. Néanmoins, d'autres tentent de profiter de l'occasion pour vendre des pseudos climatiseurs dont l’efficacité est parfois inférieure à celle d'un bon ventilateur. Derrière les promesses de miracle, on retrouve souvent des mauvais plans et des produits qui ne rafraîchiront pas la maison.

Dans un article publié lundi 22 juillet, Le Monde revient sur l'affaire des faux climatiseurs. Des petits cubes proposés autour de 5 / 10 euros en Chine, avant d'être revendus 50/80 euros en France. De nombreuses publicités sont diffusées via les réseaux sociaux pour ces appareils qui ne sont pas des climatiseurs, mais juste des petits ventilateurs dont le "flux d'air s'estompe dès 70 cm" selon UFC-Que Choisir qui avait testé un modèle similaire. Par ailleurs, les acheteurs qui commanderaient ce type de produit depuis la France le reçoivent après un délai plus ou moins long depuis la Chine. Pour un rafraîchissement en urgence, on repassera. Même à 5 euros depuis la Chine, ce n'est pas une bonne affaire. À Lyon, on retrouve ces petits cubes sur certains sites de petites annonces ou de "bons plans". Mieux vaut les éviter et investir dans un bon ventilateur à 20 / 30 euros et placer une bouteille d'eau congelée devant.

Une certaine confusion

Certains entretiennent également la confusion entre climatiseur et rafraîchisseur d'air, or ce sont deux types de produits bien différents. Grâce à un liquide frigorigène, le premier fait baisser la température d'une pièce, cependant, il doit expulser la chaleur vers l'extérieur grâce à un tuyaux ou conduit et peut avoir une importante consommation électrique. Le second va permettre de refroidir l'air par évaporation, il est, en théorie, bien vendu moins cher. Néanmoins, l'humidité peut rapidement monter dans la pièce et la transformer en étuve. Il est donc à utiliser à gardons ce point à l’esprit. Les deux ont leur qualité et défaut, mais un rafraîchisseur d'air ne sera jamais aussi efficace qu'un climatiseur en cas de canicule. Lors d'un achat, il est donc impératif de vérifier de quel type de produit il s'agit et de s'assurer que ce climatiseur d'air vendu à 300 / 400 euros n'est en fait pas un simple rafraîchisseur d'air.

Enfin, rien ne remplacera jamais une bonne isolation, des volets fermés la journée, des plantes installées dans la maison et un ventilateur. Car si la climatisation permet de faire baisser la température de nos maisons, elle contribue également en partie aux phénomènes d’îlots de chaleur qui font grimper un peu plus la température dans nos villes.