Accident au sud de Lyon : reprise du trafic SNCF normal ce soir à 19h

Le trafic SNCF, depuis lundi matin, est très fortement perturbé au sud de Lyon suite à l’accident d’un poids lourd qui s’est encastré dans la pile d’un pont, à Roussillon, dans l’Isère, à environ 50km au sud de Lyon. Dans le choc, le camion est venu percuter une poutre béton supportant les lignes électriques de la voie SNCF. Le trafic SNCF sera perturbé jusqu’à ce soir, 19h.

Le trafic SNCF, depuis lundi matin, est très fortement perturbé au sud de Lyon. Le chauffeur d’un poids lourd s’est encastré dans la pile d’un pont, à Roussillon, dans l’Isère, à environ 50km au sud de Lyon. Le chauffeur est malheureusement décédé. Dans le choc, le camion est venu percuter une poutre béton supportant les lignes électriques de la voie SNCF.

Le trafic SNCF autour de l’axe Lyon-Vienne-Valence, est très perturbé. Tous les trains à destination de Valence roulent seulement, lundi et mardi, sur la rive droite du Rhône. Les gares de Vienne, St-Clair-les-Roches et Le Péage-de-Roussillon ne sont plus desservies par les trains à destination de Valence.

Ce mardi, la SNCF explique que la reprise de la circulation est fixée à 19h ce mardi. "Ce délai supplémentaire est requis pour procéder aux essais avant réouverture", ajoute la SNCF.

