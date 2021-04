Académie de Lyon : quelques jours après la réouverture des écoles, près de 100 classes déjà fermées

Quelques jours après la réouvertures des écoles, le lundi 26 avril, 92 classes sont fermées dans l'académie de Lyon. Pour rappel, une classe est désormais fermée après le diagnostic d'un cas de covid-19 dans la classe.

En tout, en France, ce sont plus de 1100 classes qui sont fermées.

Lundi 3 mai, les collèges et les lycées vont rouvrir à leur tour. Après quatre semaines de fermeture (dont deux de vacances scolaires).

Les lycéens seront en demi-jauge, avec une alternance de classes en présentiel et distanciel. Pour les collèges, la rentrée s'effectuera en présentiel, sauf pour les élèves de 4e et 3e des quinze départements les plus touchés par la pandémie de covid-19, qui feront aussi leur rentrée en demi-jauge.

