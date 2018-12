Académie de Lyon : le site d'information de Parcoursup a ouvert

Le site internet du dispositif d'inscription post-bac, très critiqué par les professeurs et les étudiants depuis plus d'un an, a ouvert ses portes ce jeudi avant le début des inscriptions le 22 janvier prochain.

Parcoursup, la plateforme d’inscription post-bac ouvrira ses portes le 22 janvier prochain. D'ici là, un site d'information a ouvert ce jeudi 20 décembre pour “permettre aux candidats de consulter les formations, d’affiner leur projet d’études et de se préparer à la phase de formulation des vœux”, explique l'académie de Lyon.

Du 20 décembre au 22 janvier, les candidats peuvent s’informer sur Parcoursup sur les contenus des formations qui les intéressent, les attendus, ou encore les débouchés professionnels. Les candidats peuvent d'ores et déjà consulter le calendrier détaillé de la procédure qui sera “raccourcie et accélérée”. “Les admissions se termineront le 19 juillet 2019 pour que chacun trouve plus rapidement sa place dans l’enseignement supérieur”, a certifié l'académie.

Depuis sa mise en place l'an passé, cette plateforme est vivement critiquée par les professeurs de lycée et d'université et par les élèves eux-mêmes. Lors des manifestations lycéennes qui ont eu lieu à Lyon et dans toute la France dans la foulée du mouvement des Gilets jaunes, la suppression de Parcoursup était une des revendications principales.

De son côté, l'académie de Lyon assure que “Parcoursup a été rénové pour répondre aux recommandations des usagers sollicités par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation au cours de l’année 2018. Il est plus simple d’utilisation pour les candidats et la présentation de certaines formations a été simplifiée”. “Dans le même temps, l’offre de formation disponible pour les candidats a également été enrichie puisque 14 000 formations sont désormais recensées sur Parcoursup. Pour la première fois cette année, 350 instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) et 150 instituts régionaux du travail social (IRTS) rejoignent la plateforme”, a conclu l'académie.