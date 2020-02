Académie de l'OMS à Lyon : la France va financer 90 millions d'euros

La nouvelle a été officialisée suite à la rencontre le 24 février dernier entre le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à Genève.

D'ici 2020 ou 2021, le centre international de formation de l’OMS devrait ouvrir ses portes à Lyon. En juin 2019, Emmanuel Macron le président de la République et le directeur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont signé une déclaration d'intention pour la création du centre de formation international de l’OMS.

Ce mercredi, l’OMS vient de l’annoncer dans un communiqué que le gouvernement a confirmé l’appui financier de la France sur un montant de 90 millions d'euros pour cette future académie. Cette somme sera partagée à hauteur de 30 millions d’euros pour l’État, 30 millions d’euros par les collectivités (Ville de Lyon, Métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes) et 30 millions d’euros par le secteur privé.

Cette Académie sera, selon l’OMS, “la plus vaste et la plus innovante plateforme de formation en matière de santé mondiale.” L’objectif est de répondre aux besoins d’apprentissage et de perfectionnement du personnel de l’OMS et des acteurs concernés pour progresser vers l’objectif du “triple milliard” défini par les Nations-Unies pour 2023 :

un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant de la couverture sanitaire universelle.

un milliard de personnes supplémentaires mieux protégées dans les situations d’urgence sanitaire.

un milliard de personnes supplémentaires bénéficiant d’un meilleur état de santé et d’un plus grand bien-être.

60 personnes seront installées en permanence à Lyon dans ce nouveau centre qui accueillera 400 personnes en moyenne en présentiel dans le quartier de Gerland à deux pas du futur siège du centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Le centre de formation lyonnais s'appuiera sur les six autres antennes de l’OMS dans le monde et sera connecté à Lyon à l’université et aux institutions de santé.