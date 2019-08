A47 : bretelles fermées et travaux entre Lyon et Saint-Étienne en août

Entre les travaux et les bretelles fermées, la circulation sera difficile sur l'A47 entre Lyon et Saint-Étienne tout le mois d'août.

La circulation sera fortement perturbée sur l'A47 ce mois d'août en raison de travaux dans la Loire, au sud de Lyon.

Les travaux sur le pont de Givors sont toujours en cours. Depuis le 6 août et jusqu'à la fin du mois, l'A47 sera impactée. Dans le sens est-ouest, la circulation se fera sur deux voies de largeur réduite entre Chasse-sur-Rhône (échangeur n°8) et Givors ; sur une seule voie dans l'autre sens. La bretelle d’entrée de l’échangeur 9.1 « Givors Piscine », en direction de Lyon est fermée, ainsi que la bretelle de sortie de l’échangeur 9.1 « Givors Piscine » et la bretelle d’entrée de l’échangeur 8 « Chasse-sur-Rhône », en direction de Saint-Étienne.

Les nuits du lundi 12 et du mardi 13 août, la circulation sur l'A47 se fera alternativement sur une seule voie entre Saint-Chamond et Givors, de 21h à 6h le lendemain. De plus, la bretelle d'entrée n°11 de Rive-de-Gier vers Lyon sur l'A47 sera également fermée du mardi 13 août à 8h jusqu'au mercredi 14 août à 16h.