À Vénissieux, Plein la vue regrette les grands panneaux publicitaires

Alors que la municipalité de Vénissieux a autorisé l'implantation de 16 panneaux publicitaires de 8m², le collectif Plein la vue a regretté “un manque d’ambition”.

Le collectif Plein la vue qui milite pour la réduction de la présence de la publicité en ville a regretté le “manque d'ambition de la ville de Vénissieux”. En effet, comme le rapporte Le Progrès, la municipalité de l'Est lyonnais a décidé d'autoriser l'implantation de 16 panneaux de 8m2 en plus. “Le Collectif Plein la vue avait pourtant rencontré la mairie au mois d'avril (Jean-Maurice Gautin, adjoint au cadre de vie, et Chantal Second, directrice du Cadre de vie). Ils avaient alors fièrement affiché leurs décisions prises dans le passé pour aller vers une diminution forte de la publicité, ainsi que son ambition pour voir un nouveau Règlement local de publicité intercommunale (RLPI) encore plus contraignant”, déclare le collectif. Ce dernier salue tout de même le refus des panneaux numériques, mais regrette le manque d'ambition de la mairie sur l'affichage publicitaire actuel.

Pour Plein la vue : “Vénissieux est une des seules mairies où il n'y a aucune redevance en plus de cet affichage des informations de la collectivité. Il s'agit donc simplement de privatiser gratuitement l'espace public au profit des afficheurs en échange d'informations communales quasi invisibles.”