À Lyon, une réunion publique "pour le respect des droits des mineurs isolés"

Une réunion publique "pour le respect des droits des mineurs isolés" est organisée par différents mouvements de gauche et le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse.

Le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse organise une réunion publique "pour le respect des droits des mineurs isolés" au CCVA de Villeurbanne le jeudi 16 janvier à 20 h.

"Une déclaration commune pour exiger le respect des droits fondamentaux des mineurs isolés"

"À Lyon, comme dans de nombreuses villes de France, des mineurs

isolés sont laissés à la rue, sans ressources, pendant des mois, en

attendant une audience devant un juge des enfants", déplore le collectif.

La réunion publique est organisée avec Ensemble!69, Génération·s Rhône et Métropole de Lyon, Les Écologistes Rhône et Lyon, La France Insoumise 69, le Parti Communiste Français Fédération du Rhône et le Parti Socialiste du Rhône.

"À l’issue de cette réunion, nous rendrons publique une déclaration commune pour exiger le respect des droits fondamentaux des mineurs isolés", indique le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse.