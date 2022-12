A l'Hôtel de Région, le retour de l'exposition des santonniers

L'exposition sur le travail des santonniers revient à l'Hôtel de Région avec "Santonnier, un métier d'art", accessible jusqu'au 8 janvier.

Comme chaque année, le conseil régional organise une exposition valorisant l’art des santonniers. Depuis le 8 décembre, et jusqu'au 8 janvier, il est donc possible de découvrir gratuitement "Santonnier, un métier d’art", et de parcourir plusieurs scènes de vie, minutieusement disposées dans de grands décors évoquant les paysages traditionnels d'Auvergne-Rhône-Alpes.

"Plus d’un millier de santons ont été nécessaires à la construction de cette exposition, qui met en valeur nos petits villages typiques, les métiers d’autrefois, les paysages de nos territoires et nos traditions agricoles", indique le conseil régional.

De 14h à 18h à l’Hôtel de Région, 1, Esplanade François-Mitterrand, (Lyon 2e). Fermetures exceptionnelles les 15, 16 et 25 décembre et le 1er janvier.