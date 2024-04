Anne-Sophie Condemine rejoint la droite et Pierre Oliver.

Ex-adjointe de Gérard Collomb, Anne-Sophie Condemine quitte le groupe de Yann Cucherat pour rejoindre Pierre Oliver en vue des municipales 2026 à Lyon.

La course aux élections municipales de 2026 s'accélère depuis quelques semaines. En mars, les élus collombistes organisaient l'une de leurs premières réunions pour évoquer la stratégie en vue des prochaines élections. La semaine dernière, l'entourage de Laurent Wauquiez faisait fuiter la désignation informelle de Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, en candidat des Républicains.

Ce à quoi Béatrice de Montille répondait en postant une vidéo d'un discours du maire de Cannes et président du parti Nouvelle Energie, David Lisnard, affirmant à son propos : "Je souhaite qu'elle aille le plus loin possible."

"Elaborer un beau projet commun"

Ce mardi, l'ancienne adjointe de Gérard Collomb, Anne-Sophie Condemine a annoncé dans un communiqué de presse son départ du groupe Pour Lyon de Yann Cucherat pour rejoindre le groupe Droite centre et indépendants de Pierre Oliver.

"Je suis convaincue qu'il est temps de montrer aux Lyonnais que nous sommes prêts à élaborer un beau projet commun au service de notre ville et de son rayonnement. Il est temps de nous rassembler dans la perspective du premier tour pour les élections de 2026 afin de combattre la coalition verte et gauche radicale à la tête de notre ville", a-t-elle indiqué adoptant déjà la rhétorique de la droite lyonnaise.

L'élue est par ailleurs déjà élue au sein de la majorité de Pierre Oliver à la mairie du 2e arrondissement où elle gère les sujets liés au tourisme et au commerce.