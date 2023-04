À Lyon, un convoi humanitaire part en Ukraine ce vendredi

Le 15e convoi humanitaire de l'association lyonnaise Des convois pour l'espoir à destination de l'Ukraine part ce vendredi 21 avril.

L'association Des convois pour l'espoir repart pour la 15e fois en direction de l'Est de l'Ukraine ce vendredi 21 avril, depuis l'agglomération lyonnaise. Alors que le conflit entre la Russie et l'Ukraine fait rage depuis plus d'un an, l'association Des convois pour l'espoir se réunit à nouveau pour envoyer un convoi humanitaire de neuf camions, dont deux camions ambulances destinés à rester sur place.

Ensemble, les véhicules transportent environ 100 m3 de matériel médical et hospitalier pour la prise en charge des premiers secours, ainsi que du matériel assez pointu "pour venir en aide aux victimes, en plus des jouets, des peluches et des couches pour les orphelinats", nous a indiqué François Régis Bompard, président de l'association Des convois pour l'espoir.

Lire aussi : Un convoi humanitaire au départ de Lyon direction l'Ukraine

Du matériel réutilisé

Tous les matériels envoyés par le groupement d'associations sont récupérés grâce aux appels aux dons, mais sont essentiellement donnés par les hôpitaux. "On récupère le matériel via les hôpitaux, les pharmacies et tout ce qui ne sert plus, ou comme les médicaments qui ne sont plus en état", souligne le Lyonnais.

"Au lieu de jeter les matériels, on les récupère pour les amener aux personnes qui sont dans le besoin" François Régis Bompard, président de l'association Des convois pour l'espoir

En février dernier, l'association avait lancé un appel aux dons pour envoyer des ambulances en Ukraine. C'est donc un pari réussi pour le fondateur de l'association.

Lire aussi : Rhône : le convoi parti chercher des réfugiés en Ukraine est de retour, "Poutine n'a aucune chance. On va gagner"

Un soutien humanitaire depuis un an

Les quelque 25 bénévoles participants au voyage partiront, soit de Fontaines-sur-Saône, soit de Beynost - lieu qui sera reconfirmé par l'association dans les prochains jours - dans la métropole de Lyon à partir de 13 heures. Ils rouleront alors plus de 4 000 km et reviendront à Lyon le dimanche 23 avril au soir.

Cela fait maintenant plus d'un an que le professeur d'anglais organise des convois humanitaires à destination de l'Ukraine ou encore de la Turquie. "L'idée est venue de manière simple, j'étais un 'monsieur tout le monde' qui regardait les gens souffrir à la télé. À un moment donné, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire. Puis un premier camion est parti, un deuxième, un troisième...", se rappelle le trentenaire.

L'association a finalement grossi à une telle vitesse, qu'aujourd'hui elle a des antennes réparties en France, comme en Isère, en Ardèche ou en région bordelaise, avec plus d'une cinquantaine de bénévoles.

Il est possible de participer financièrement au transport, ainsi qu’à l’achat de matériel ou de fournir des dons matériels en allant sur le site de l’association.

Lire aussi : Lyon : dernier convoi d’aide humanitaire pour l’Ukraine