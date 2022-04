À Lyon, Sébastien Bouillet réinvente les chocolats de Pâques

Dans son atelier de la Croix Rousse, Sébastien Bouillet, le célèbre pâtissier lyonnais, a créé une collection de chocolats de Pâques pas comme les autres, sur le thème de la savane.

Lion, crocodile, hippopotame ou encore rhinocéros, les animaux de la savane trônent dans les vitrines des chocolateries de Sébastien Bouillet. « Nous avons choisi le thème de la savane cette année, c’est enfantin, ça plaît aux petits comme aux grands », explique le pâtissier.

10 000 moulages et 1400 montages réalisés

Les animaux de la savane créés par Sébastien Bouillet sont le fruit d’un travail de réflexion et d’essais qui a duré environ sept mois. Cette année, avec ses équipes, ils ont réalisé 10 000 moulages et 1400 montages dans l’atelier de la Croix Rousse. Outre les moulages traditionnels avec au choix œuf mendiant ou dentelle, plusieurs montages ont été élaborés et garnis de fritures et de praliné maison. Trois options pour les gourmands : chocolat noir, au lait ou Dulcey (un chocolat blanc caramélisé).

Les derniers chocolats de Pâques réalisés à Croix Rousse

Le rendez-vous est donné dans les chocolateries Bouillet, ouvertes spécialement pour Pâques samedi 16 et dimanche 17 avril. Certaines boutiques seront également ouvertes le lundi de Pâques. « Ce sont les derniers chocolat de Pâques réalisés dans l’atelier de la Croix Rousse », confie le pâtissier. Dès septembre, toute l’équipe déménage à Miribel pour profiter d’un atelier plus grand.