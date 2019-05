À Lyon, Sea Shepherd pêche 22 trottinettes dans la Saône

Lors du Festival Lyon Zéro déchet organisé à Lyon le week-end dernier, l'ONG Sea Shepherd a repêché plus de 2 tonnes de déchets dans la Saône dont 22 trottinettes électriques.

Dans le cadre du Festival Lyon Zéro déchet, qui avait lieu le week-end dernier, l'ONG Sea Shepard a organisé une opération nettoyage de la Saône avec 14 plongeurs et une trentaine de bénévoles. En tout, plus de deux tonnes de déchets ont été ramassées. Dans le détail, les plongeurs ont récupéré “22 trottinettes (avec leur lot de batteries) ; 1 lampadaire, 3 caddies, 13 vélos, 1 Scooter (carcasse), 12 Barrieres, 6 pneus, des pièces d’échafaudage, des brouettes, des pelles et balais, et de multiples plastiques...”, indique Sea Shepherd sur sa page Facebook.