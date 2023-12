Les soirées à ne pas manquer à Lyon pour le Nouvel An  

Pour célébrer la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024 de la meilleure façon, Lyon Capitale a sélectionné pour vous les soirées du 31 décembre à ne pas manquer.

Nouvel An 2024 - Disco Ball Madness

La soirée Disco Ball Madness au Mama Shelter Lyon dans le 7e arrondissement. Un menu "exceptionnel" en cinq service est prévu pour 129 euros par personne. L’établissement vous invite à sortir vos tenues "les plus flamboyantes pour cette fabuleuse soirée." De 19h30 à 22h30 un dj set est prévu avant que la nuit ne se poursuive jusqu’à trois heures du matin.

Plus d’informations : https://fr.mamashelter.com/lyon/explorer/agenda/

Soirée idole et dessin animée d’enfance

La Fabryk (8e arr.) propose une soirée du nouvel an qui promet d’être originale et festive. Le pitch est simple : "vous n’avez jamais rêvé le temps d’une soirée d’être dans la peau de votre idole ou d’un personnage de film ? Préparez vos plus belles tenues et rejoignez-nous pour cette soirée évènement !" Le ton est donné mais n’oubliez pas de réserver.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/lafabryklyon8

Soirée Cirque à l'Hôtel Dieu

Pour le nouvel an 2024, Le Grand Réfectoire et l’Officine de l’Hôtel Dieu (2e arr.) s’associent pour une soirée sur le thème du cirque. Un menu en cinq plats préparé par le chef étoilé Marcel Ravin se tiendra au Grand Réfectoire pour 160 euros par personne. Ou alors, profitez de l’expérience "finger food et cocktail" avec un live piano, des danseurs et un dj set à l’Officine pour 79 euros par personne.

Plus d’informations : https://www.facebook.com/events/867105671591138

Soirée jazz à La clef de Voûte

Cette année encore, La clef de Voûte (1e arr.) vous propose de célébrer le nouvel an dans une ambiance feutrée au son jazz. Le club promet "quatre orchestres, quatre horaires différents, quatre opportunités pour vivre un moment jazz lors ce réveillon à Lyon." Vous pourrez profiter des différents concerts aux horaires qui vous conviennent mais il faut penser à réserver.

Plus d’informations : https://www.laclefdevoute.fr/series/soiree-speciale-31-decembre-2022-jazz-a-lyon/

Le nouvel an dans l'espace au Ninkasi OL Vallée

Enfin, le Ninkasi OL Vallée vous propose de passer le réveillon du 31 décembre "avec des étoiles et des paillettes plein les yeux !" Dès 19h30, un repas est proposé avant que la fête ne commence à 22 heures. De 22 heures à 4 heures du matin, les dj vont se succéder pour vous faire danser. Dress code "cosmique" imposé.

Plus d'informations : https://www.facebook.com/events/860614218902576/