En 2024, au moins huit dimanches pourraient être travaillés selon une délibération de la Ville de Lyon qui doit être présentée au conseil municipal jeudi 18 décembre.

Dans une délibération qui doit être soumise ce jeudi 18 décembre au vote des élus de la ville de Lyon lors du conseil municipal de fin d’année, l’exécutif écologiste prévoit d’autoriser les commerçants à travailler huit dimanches. Un nombre qui ne bouge plus depuis deux ans entre Rhône et Saône. Pour mémoire, en 2020, à son arrivée la nouvelle majorité avait décidé de réduire le nombre de dimanches travaillés de douze à sept avant de légèrement infléchir sa position en autorisant dès 2022 une ouverture supplémentaire.

Soldes, braderies, fêtes de fin d'années

En dehors de ces huit jours, seuls les commerces alimentaires, de détail et ceux sans salariés peuvent ouvrir lors du "repos dominical". En concertation avec les professionnels du secteur, la mairie a arrêté les dates des 14 janvier, 30 juin, 15 septembre, 13 octobre, 1er, 8, 15 et 22 décembre. Des dimanches qui correspondent donc aux soldes d’hiver et d’été, aux braderies de la Croix-Rousse et de la Presqu’île, ainsi qu’aux fêtes de fin d’année.

Un choix de date qui semble satisfaire Clément Chevalier, le président de l'association de commerçants My Presqu'ïle, qui regroupe près de 700 adhérents, indépendants et de grandes enseignes. "Depuis deux ans, on s‘est entendu avec la Ville pour être sur ces dimanches-là", confie ce représentant des commerçants, qui précise qu'avant la réduction de dimanches travaillés à Lyon, les professionnels n'ouvraient pas tous 12 dimanches.

Le choix de la mairie de réduire le nombre d'ouvertures dominicales ne ferait toutefois pas que des heureux. La grogne serait surtout à trouver du côté des grands centres commerciaux, qui auraient souhaité ouvrir plus de dimanches.

24 et 31 décembre ne tombent pas un dimanche

La délibération qui doit être présentée jeudi au conseil municipal définit également les dates d’ouvertures dominicales pour les commerces de l’automobile, exceptionnellement autorisées lors d'actions commerciales, comme des portes ouvertes. Les dimanches concernés sont les suivants : le 14 janvier, le 17 mars, le 16 juin, le 15 septembre, le 13 octobre.

Souvent très attendus par les commerçants, en 2024 les 24 et 31 décembre ne tomberont pas un dimanche, contrairement à 2023. Pour mémoire, les commerces pourront ouvrir cette année à ces deux dates suite à une autorisation préfectorales prise à l’automne.