Travail le dimanche : la Ville de Lyon définit les jours d'ouverture des commerces pour 2022

À Lyon, les commerces pourront ouvrir lors de huit dimanches en 2022, selon un arrêté de la mairie.

Suite au conseil municipal du 16 décembre 2021, la Ville de Lyon a défini dans un arrêté les dimanches où les commerces pourront ouvrir durant l'année 2022. Seuls sont autorisés les dimanches fixés par cet arrêté : les 16 janvier, 26 juin, 18 et 25 septembre, le 27 novembre et les 4, 11 et 18 décembre. Pour cette ouverture exceptionnelle, le salarié doit être volontaire pour travailler les dimanches et l'employeur doit recueillir son accord écrit. Ce jour-là son salaire est doublé et ce jour travaillé donne lieu à une journée de repos compensateur.

La Ville de Lyon a aussi définit les ouvertures pour les commerces de l’automobile, exceptionnellement autorisées lors d'actions commerciales, comme des portes ouvertes. Les dimanches concernés sont les suivants : le 16 janvier, le 13 mars, le 12 juin, le 18 septembre, le 16 octobre.

Cette autorisation spéciale est appelée les "dimanches du maire". Le conseil municipal peut décider de 12 dimanches d'ouverture par an. À Lyon, ce sont 8 dimanches qui ont été choisi. En dehors de ces jours, seuls les commerces alimentaires, de détail et ceux sans salariés peuvent ouvrir lors du "repos dominical".

Selon une enquête de 2019, menée par le Centre de recherche pour l'étude et les conditions de vie, les Français restent très divisés sur l'ouverture des commerces le dimanche. Seulement 53 % y sont favorables, et 26 % y sont très défavorables.