À Lyon, le festival Acordanse annulé à cause des émeutes 

C'est avec une grande tristesse et en accord avec les organisateurs que nous avons pris la décision d'annuler le festival Accordance qui devait se dérouler dans le quartier Mermoz ce soir et demain et la Brise de la Pastille vendredi aux Etats-Unis Lyon 8°@Mairie8Lyon #LeGrand8 pic.twitter.com/i2cDSZ4czs