L’ex-footballeur de l’Ol Tony Vairelles jugé en appel pour violences

Attaquant de l’Olympique Lyonnais de 1999 à 2003, Tony Vairelles à été condamné lundi 16 mai à 5 ans de prison pour violences avec arme. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

Condamné pour violences à cinq ans de prison en mai 2022, l’ancien international français et attaquant de l’Olympique lyonnais Tony Vairelles est jugé en appel à partir de ce mardi à Nancy.

L’ancien attaquant de l’Olympique lyonnais et international français Tony Vairelles est de retour devant la justice ce mardi 2 mai. Un an après avoir été condamné à cinq ans de prison, dont 2 avec sursis par le tribunal judiciaire de Nancy, pour des violences avec arme commises en 2011 dans une boîte de nuit, Tony Vairelles comparait devant la cour d’appel de Nancy.

L’ancien footballeur professionnel passé par l’Ol de 1999 à 2003 et ses trois frères Fabrice, Jimmy et Giovan, sont accusés d’avoir ouvert le feu et blessé trois vigiles d’une discothèque d’Essey-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Les conseils des Vairelles avaient plaidé la nullité de la procédure, arguant de la lenteur de l'enquête qui a vu se succéder quatre juges d'instruction en dix ans, une demande qui avait finalement été rejetée par le tribunal.

Plaider la nullité de la procédure

Me Virginie Barbosa, une des avocates de la famille, continuera de plaider la nullité de la procédure ce mardi, "pour ce genre de dossier, on passe en comparution immédiate. C'est inexplicable", a-t-elle expliqué à l’AFP. Par ailleurs, les frères Vairelles continuent d’assurer qu'ils "n'ont jamais tiré sur ce parking".

Les trois vigiles impliqués dans cette affaire avaient eux aussi été condamnés. Ils avaient écopé de peines d'emprisonnement avec sursis. Trois mois pour l'un et quatre mois pour les deux autres avaient été prononcés. Ils étaient poursuivis pour violences en réunion avec armes, en l'occurrence "une bombe lacrymogène, des barrières de sécurité et une matraque".