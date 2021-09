À Lyon, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu enfin inaugurée

À l’occasion de l’inauguration de la façade de la Chapelle de l’Hôtel Dieu, ainsi que des chapelles Sainte-Marthe et Sainte-Pitié , les Hospices Civils de Lyon ont réaffirmé leur souhait de poursuivre leurs travaux. Le but : restaurer et redonner vie au patrimoine hospitalier.

À l’approche des journées du Patrimoine, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu a décidé de se réinventer. Le vaste chantier de rénovation générale - entrepris en 2008 par les Hospices Civils de Lyon (HCL) - de ce bâtiment chargé d’histoire, a franchi une nouvelle étape ce mercredi 15 septembre, jour d’inauguration de la façade et de deux chapelles latérales. Une journée particulière, donc, pour les différents partenaires ayant financé le projet, venus célébrer leurs accomplissements dans une enceinte partiellement rafraîchie.

Une rénovation encore à mi-parcours, la Ville prête à réinvestir

Parmi eux, se trouvait l’adjoint au maire de Lyon en charge du Patrimoine, lequel a tenu à réaffirmer le soutien de la Ville envers les HCL, pour parachever cette restauration. "Que l’on soit croyant ou non, lyonnais ou non, ce lieu a nourrit tout le monde. C’est pourquoi la ville de Lyon s’engagera aux côtés des partenaires pour financer la sixième phase de rénovation de la Chapelle", a confirmé l’élu, en insistant sur le fait que les efforts se tourneront "surtout sur le projet de mise en lumière de la façade, afin de sublimer au mieux cet édifice".

La rénovation avait commencé en 2012, permettant à 6 chapelles latérales, au transept sud, et aux clochers de se refaire une beauté. Cette première rénovation a donc coûté environ 2 900 000 euros, la prochaine devrait quant à elle avoisiner les 3 200 000 euros. Pour le moment, et grâce aux financiers et autres mécènes tels que la Fondation du Patrimoine et l’Association du Grand Hotel-Dieu de Lyon, 188 000 euros ont déjà été récoltés dans le cadre de la prochaine phase de rénovation.