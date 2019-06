A Lyon, l'indice de qualité de l'air bientôt dans le rouge

La vague de chaleur qui engloutira Lyon jusqu'en fin de semaine prochaine s'accompagne d'un épisode de pollution inquiétant. Ses effets se font déjà sentir ce dimanche avec une qualité de l'air qui se dégrade à vitesse grand V.

A Lyon, la fin du mois de juin s'annonce étouffante. A cause des températures caniculaires qui vont passer la barre des 40°C jeudi, mais aussi à cause de la pollution atmosphérique. Après une fin de semaine plutôt respirable, la qualité de l'air ne cesse de se dégrader à Lyon et alentour.

D'après Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air est déjà dans le orange ce dimanche avec un indice de 64 sur 100. Mais ce n'est rien comparé à ce qui attend les Lyonnais les jours suivants, avec un épisode de pollution qui ne faiblira pas avant que les températures redescendent. En début de semaine prochaine, l'indice d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes se rapprochera dangereusement du rouge, avec une qualité de l'air estimée à 80 sur 100 ce lundi, puis à 82 sur 100 ce mardi. Cette dégradation inquiétante de la qualité de l'air devrait se poursuivre jusqu'en fin de semaine.