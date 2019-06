Lyon : vague de chaleur en approche

Des températures caniculaires sont annoncées à Lyon pour la semaine prochaine, avec un pic à 41°C jeudi.

A Lyon, la fin du mois de juin sera caniculaire. Dès ce dimanche, la vague de chaleur commencera avec 31°C pour enfler à 34°C lundi, jusqu'à atteindre 41°C jeudi. Entre lundi et jeudi, les températures tourneront autour de 38°C. Face à cette vague de chaleur, la préfecture a activé un dispositif de veille saisonnière de niveau 1 depuis le 1er juin et jusqu'au 15 septembre pour mobiliser les professionnels de santé en prévision des risques sanitaires. Il est également demandé aux communes d'identifier les personnes les plus vulnérables : les personnes âgées de plus de 65 ans, isoles, handicapées ou fragiles.

Pour le moment, la préfecture ne parle pas de "canicule" mais "d'épisode de fortes chaleurs". En revanche, si les températures dépassent les seuils de 20°C la nuit et 34°C la journée pendant trois jours et trois nuits, la préfecture pourrait placer le département du Rhône en "alerte canicule". Mais sur les réseaux sociaux, les internautes parlent déjà d'une nouvelle canicule similaire à celle de 2003 qui avait causé la mort de près de 19 000 personnes en France. Des Lyonnais s'inquiètent déjà de cette vague de chaleur :

Les prévisions de @meteofrance pour Lyon sont justes très inquiétantes. 3-4 jours à plus de 40 degrés c’est du jamais vu depuis 2003 ! #canicule pic.twitter.com/K6w4jCYtJU — Clément (@cle_mrn) 21 juin 2019

40° annoncés pour la semaine prochaine. Je suis maman, ca me panique un peu pour mon bébé... 😳😰. @DavidKimelfeld @villedelyon quelles sont les mesures prévues ? Merci — Marine Chastan (@MChastan) 21 juin 2019



La préfecture et la police se veulent rassurantes et communiquent sur les réflexes à adopter pour supporter la chaleur, spécialement pour les personnes fragiles : femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou malades.