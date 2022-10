Emmaüs Connect lance un appel au bénévolat pour la "Journée Engagée", à Lyon et sur l'ensemble du territoire. Ce moment sera dédié à un accompagnement pour combler l'urgence numérique.

Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour permettre aux personnes en situation de précarité sociale et numérique d’accéder aux outils en ligne devenus indispensables car "être coupé d’internet aujourd’hui, c’est être exclu de services essentiels de la vie quotidienne, c’est s’éloigner du retour à l’emploi, du lien social."

Samedi 8 octobre, Lyon accueillera " La Journée Engagée" d'Emmaüs Connect. Pour répondre à l'urgence numérique, l'association lance un grand appel au bénévolat sur l'ensemble du territoire et notamment dans le capitales des Gaules.

Reconduit pour la deuxième année consécutive, "la Journée Engagée", espère recruter un maximum de bénévoles "pour agir contre l'excision sociale et numérique". «"Notre dernière évaluation d’impact le confirme : sur 394 personnes interrogées, 95% disent avoir (beaucoup) progressé et repris contact avec leurs proches depuis qu’elles viennent chez Emmaüs Connect", affirme Adèle Muller, responsable du bénévolat chez Emmaüs Connect.

Plus de 1 000 personnes en difficulté numérique Lyon

Lors de " la Journée Engagée", les nouveaux bénévoles auront la possibilité d'échanger et de mieux comprendre les différentes missions bénévoles à effectuer au sein d'Emmaüs Connect. Son but est de répondre à une demande de plus en plus forte des publics isolés et des structures sociales démunies face à cette non-connaissance du numérique. Aujourd'hui, à Lyon, selon les chiffres de l'association, plus de

1 000 personnes en difficulté sur le numérique viennent chaque année dans les locaux d'Emmaüs Connect, pour accéder à l'équipement et l'accompagnement des bénévoles.

Avec ce chiffre inquiétant, une aide humaine est importante.« Il nous faut plus d’humain, de citoyens engagés, et moins de chatbots ! Nous voulons un numérique qui n’efface pas l’écoute et l’entraide." explique Marie Cohen-Skalli, co-directrice de l'association. À travers les différentes missions, vont, dans un premier temps, équiper et connecter les personnes dans le besoin, à des prix qui leur seront accessibles. Dans cette suite logique, un accompagnement des personnes en difficultés sur le numérique sera mis en place avec des " permanence connecté" et des "ateliers numériques". Un suivi, pour apporter à long terme une certaine confiance et une autonomie pour l'ensemble des bénéficiaires.

Lien pour s'inscrire à la "Journée Engagée".