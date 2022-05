Lyon connaît un épisode de chaleur en mai presque inédit, par sa précocité, mais également sa durabilité. Pas de record de chaleur entre Rhône et Saône, mais un phénomène jamais vu depuis... la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La chaleur est étouffante à Lyon cet après-midi, mardi 17 mai. Un mois de mai record où des températures allant jusqu'à 30 degrés sont attendus entre Rhône et Saône. Un épisode de chaleur exceptionnel par sa précocité, sa durabilité mais aussi son étendue géographique. En France, des records de chaleurs pour un mois de mai vont tomber, indique Météo France. Notamment dans le nord et le sud-ouest qui pourrait connaître la journée de mai la plus chaude jamais enregistrée.

À Lyon, un "événement rarissime"

Quid de Lyon ? Pas de record de chaleur mais "un événement rarissime", selon Météo France. En mai, "Lyon pourrait connaître au moins 5 jours de suite dépassant le seuil de forte chaleur (30°C)". Un événement presque inédit. Cela a été observé une seule fois en un siècle de données. Et cela commence à dater : ce phénomène a été enregistré entre le 16 et le 20 mai 1945.