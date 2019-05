À cause d'une nouvelle méthode de vol, Vélo'v perd sa béquille à Lyon

Les Vélo'v de Lyon n'ont plus de béquille pour une durée indéterminée. De nombreuses dégradations ont été recensées ces dernières semaines.

Vélo'v perd temporairement sa béquille. Le groupe JCDecaux qui gère le service de location de vélo en libre-service à Lyon a annoncé à ses clients la nouvelle. Les béquilles sont retirées et les utilisateurs qui souhaitent faire une courte pause ou utiliser l'arrêt-minute sont invités à poser leur vélo contre un support (arceau, barrière, mur...).

Selon nos informations, cette décision a été prise, suite à l'apparition d'une nouvelle technique qui permettait de voler les Vélo'v en les arrachant des bornes à l'aide de la béquille. La semaine dernière, 250 vélos ont été dégradés à cause de ce problème. Face à ces actes de vandalisme qui arrivent avant les beaux jours, ainsi que l'extension du service dans d'autres villes de l’agglomération, la métropole et JCDecaux n'ont pas eu d'autre choix que de retirer les béquilles pour trouver une solution le plus rapidement possible.