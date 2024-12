À Caluire-et-Cuire, des enfants demandent des AESH au père Noël

Les élèves d'une école de Caluire-et-Cuire réclament au père Noël deux AESH.

Une pétition a été lancée par des parents d'élèves de l'école Jean Moulin à Caluire-et-Cuire, née "d'une initiative d'enfants ayant pour Noël une demande spéciale à père Noël", indique l'auteur de la pétition.

Ces derniers demandent ainsi "plus que des vélos et des consoles de jeu", "deux super AESH. (Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap) à l'école de Jean Moulin", alors que "12 copains d'école sont en situation de handicap" expliquent, et que leurs AESH sont en arrêt.

"Nous demandons par conséquent, une augmentation significative du recrutement d'AESH, ainsi que la mise en place d'un service de remplacement", indiquent les parents d'élèves qui invitent les personnes souhaitant postuler à envoyer leur CV et une lettre de motivation à l'école.