Lyon : nouvelle manifestation de soutien à la Palestine et au Liban ce samedi 

Illustration manifestation Palestine. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Nouvelle manifestation en soutien à la Palestine et au Liban samedi 26 octobre. Organisée par le collectif 69 Palestine, elle se tiendra à 15 heures sur la place de la République, dans le 2e arrondissement de Lyon.

Sur ses réseaux sociaux, le collectif appelle au rassemblement "pour l’honneur du peuple palestinien et libanais." Déjà le 12 octobre dernier, le collectif 69 Palestine appelait, après "une année de génocide à Gaza" et "plusieurs mois de bombardements criminels du Liban", à un cessez-le-feu et dénonçait "les crimes israéliens" qui "se poursuivent depuis maintenant une année."