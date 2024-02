8es de finale de la Coupe de France : l’OL et Saint-Priest entrent en piste

À quelques heures d’intervalles et quelques dizaines de kilomètres d’écart, l’Olympique lyonnais et l’As Saint-Priest disputent ce mercredi soir leur 8e de finale de Coupe de France.

Pas habitués à évoluer dans les mêmes eaux, l’Olympique lyonnais et son voisin de l’As Saint-Priest jouent ce mercredi soir, à quelques heures d’intervalles et quelques dizaines de kilomètres seulement, chacun leur place en quarts de finale de la Coupe de France. D’un côté le petit poucet veut marquer son histoire et celle du département en devenant le premier club amateur du Rhône à atteindre ce stade de la compétition, de l’autre l’OL espère toujours sauver sa saison, jusqu’ici peu reluisante en Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais face à Lille à 18h30

Les joueurs de l’OL, qui reçoivent Lille à 18h30 au Groupama Stadium de Décines, entreront en piste les premiers. Vainqueurs contre Marseille (1-0) dimanche, les Lyonnais ont encore un beau défi devant eux ce mercredi soir. 15e de Ligue 1, l’équipe de Pierre Sage devra trouver les ressources pour faire tomber l’actuel 4e du championnat de France, qui a passé quatre buts à Clermont (18e de Ligue 1) dimanche.

Les Lyonnais gardent sans aucun doute en mémoire le succès déjà obtenu face à Lille l’an dernier à ce stade la compétition. Au terme d’un match nul (2-2), l’OL s’était imposé 4-2 aux tirs au but sur sa pelouse pour rejoindre les quarts de finale de la Coupe de France.

L'As Saint-Priest face à Valencienne à 20h30

Michael Napoletano, coach de l'AS Saint-Priest. (@AS Saint-Priest)

Lorsque les joueurs de l’OL retourneront au vestiaire le sourire aux lèvres ou la mine déconfite, à 20h30 ce sera au tour des amateurs de l’As Saint-Priest d’entrer en jeu sur un terrain où ils n’ont pas leur habitudes. Pour la réception de Valencienne, première équipe professionnelle que les joueurs de Saint-Priest affronte depuis le début de la coupe, le club amateur évoluera à Bourgoin-Jallieu, sur la pelouse du Stade Rajon. En accueillant un club de Ligue 2, les joueurs de Michael Napoletano ont une montagne à gravir devant eux.

