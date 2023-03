7 manifestants et 35 policiers blessés lors de la manifestation du 7 mars à Lyon

Les violences qui ont émaillé la manifestation lyonnaise du 7 mars, contre la réforme des retraites, ont fait une quarantaine de blessés et donné lieu à six interpellations.

Mardi, l’appel des syndicats à descendre dans la rue pour protester contre la réforme des retraites a trouvé un fort écho auprès des Lyonnais. Ils étaient entre 25 000 et 50 000, les chiffres varient fortement entre la CGT et la préfecture du Rhône, à manifester entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour.

Lire aussi :

Une mobilisation record pour le mouvement à Lyon, mais qui a quelque peu été éclipsée par les nombreuses violences survenues en marge du cortège. Présent en tête de la manifestation dans un black bloc, un groupe composé d’une centaine d’individus encagoulés et masqués a causé de nombreux dégâts sur des commerces du cours Gambetta. Des agences d’intérims et des banques ont principalement fait les frais des dégradations des casseurs, qui s’en sont aussi pris à du mobilier urbain et à des poubelles, auxquelles ils ont mis le feu.

Alors que la tête du cortège arrive au niveau de la place Victor Bach, une nouvelle agence d'interim est dégradée par des casseurs #grevedu7mars #BlocageDeLaFrance #Lyon pic.twitter.com/KzvQCeH9kG — Lyon Capitale (@lyoncap) March 7, 2023

Six interpellations

Des actes réprimés par plusieurs charges des forces de l’ordre, l’usage de gaz lacrymogène et d'un canon à eau, en réponse à des jets de projectiles notamment. Ces échauffourées ont fait 35 blessés du côté des forces de l’ordre, selon la préfecture, et 7 blessés côté manifestants, d’après les pompiers. Six personnes ont également été interpellées en marge de ces violences et de ces dégradations.

La situation est particulièrement tendue en tête de cortège au niveau de la rue de la Barre, de l'autre côté du pont de la Guillotière. Les forces de l'ordre ont fait usage de leur canon à eau avant de charger#grevedu7mars #BlocageDeLaFrance #Lyon pic.twitter.com/y2dv5UVKT8 — Lyon Capitale (@lyoncap) March 7, 2023

Lire aussi : À Lyon, la manifestation contre la réforme des retraites se tend