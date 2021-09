6 minutes chrono avec le directeur de la Comédie Odéon : “heureux d’enfin pouvoir rouvrir”

Julien Poncet, directeur du Comédie Odéon, est l’invité de 6 minutes chrono. Il évoque la rentrée culturelle qu’il espère “normale” dans son théâtre.

Après une année et demie perturbée par le ballet des confinements, Julien Poncet se réjouit de pouvoir présenter une rentrée “normale”. “Nous sommes heureux d’enfin pouvoir rouvrir dans des conditions qui permettent d’accueillir des salles pleines. On a hâte de retrouver le public qui a été sevré de spectacles vivant pendant des mois”, savoure-t-il. Le protocole sanitaire s’articule, dans les lieux culturels, autour du pass sanitaire et du port du masque.

L'atout Michalik

Stigmate de la covid-19, la saison culturelle redémarre d’abord avec des spectacles reprogrammés. Julien Poncet esquisse aussi les grandes dates de la saison à venir pour ramener le public au théâtre : “la création de la pièce intra muros d’Aleis Michalik. C’est une pièce qui fonctionne avec de nombreux rebondissements. Tous les gens qui avaient adoré le porteur d’histoires vont adorer intra muros et on est impatient de présenter cette pièce à partir du 12 octobre”. En deuxième partie de saison, à partir de février, Julien Poncet espère pouvoir présenter des créations : “on attendait de voir si les gens revenaient pour pouvoir prendre des risques”.