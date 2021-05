500 manifestants place Bellecour à Lyon en soutien à la Palestine

Alors que la manifestation en soutien à la Palestine a été interdite à Paris, celle de Lyon est autorisée. Elle se tient place Bellecour et a débuté vers 14 heures.

À Lyon, comme dans plusieurs villes de France et d'Europe, des rassemblements de soutien à la cause palestinienne ont été organisés ce samedi 15 mai. La manifestation lyonnaise a débuté place Bellecour vers 14 heures et comptabilise 500 manifestants vers 15 heures, rapporte Le Progrès. Le rassemblement, appelé par le collectif Pour une paix juste en Palestine et le collectif 69 de soutien au peuple palestinien a été organisé suite au regain de tensions dans le conflit israélo-palestinien.

La préfecture du Rhône avait appelé "au sens des responsabilités" des organisateurs et des participants, tout en indiquant qu’elle resterait particulièrement vigilante.