-4°C attendus à Lyon dimanche et lundi, de la neige annoncée sur l'ouest de la métropole

Selon Météo France, le début de semaine prochaine s'annonce frais à Lyon et dans la métropole.

La fin du week-end et le début de la semaine prochaine s'annoncent frais. Selon Météo France, le thermomètre affichera -4°C à Lyon dans la nuit de dimanche à lundi et -3°C dans la nuit de lundi à mardi. Dans la journée, le mercure affichera entre 3 et 5°C au maximum. Dans les alentours de Lyon, ces températures, couplées à l'annonce d'averses à partir de mardi, devraient engendrer des chutes de neige, notamment dans l'Ouest lyonnais.

Le temps devrait se réchauffer à Lyon à partir de mercredi où le mercure devrait atteindre les 8°C.