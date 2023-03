21°c et un grand soleil ce mercredi 22 mars à Lyon

Le soleil sera au rendez-vous ce mercredi 22 mars à Lyon, alors que le thermomètre devrait dépasser la barre des 20°c dans l’après-midi.

Le printemps ne fait que commencer, mais les températures dépassent déjà la barre des 20°c entre Rhône et Saône. Ce mercredi 22 mars, alors que Lyon devrait baigner sous les rayons du soleil, Météo France annonce jusqu’à 21°c dans l’après-midi en ville, soit plus de 7°c par rapport aux normales de saison.

Dans la matinée comptez entre 7°c à 8 heures et 18°c à midi, puis plus de 20°c dans l’après-midi donc et enfin environ 16°c ce soir, alors que le ciel sera très nuageux.