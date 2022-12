20 mineurs non-accompagnés relogés à Saint-Germain-au-Mont-D’or 

De manière transitoire, la Métropole de Lyon accueille 20 mineurs non-accompagnés sur l’un de ses sites à Saint-Germain-au-Mont-D’or. Ils sont accompagnés sur place par l’association Capso.

Avant d’être transformée en site d’accueil dédié à la petite enfance et d’accueillir des professionnels et des logements sociaux, la Maison des 4 vents à Saint-Germain-au-Mont-D’or Va permettre de mettre à l’abri 20 mineurs non-accompagnés. Ils sont installés de manière temporaire sur le sis depuis le 19 décembre, le temps que celui-ci ne soit définitivement transformé.

Une ouverture de place d’hébergement pire des jeunes alors que la question du logement est de plus en plus tendue dans la Métropole de Lyon. "Dans le cadre de la protection de l’enfance, près de 11 000 mineurs sont pris en charge sur le territoire de la Métropole de Lyon, soit 3,6% des enfants métropolitains et 1300 jeunes majeurs de 18 à 21 ans", souligne Lucie Vacher, la Vice-Présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse.

À Saint-Germain-au-Mont-D’or, les jeunes sont accompagnés par l’association Capso, qui les accompagnera, aux côtés de la Métropole de Lyon, dans leurs besoins administratifs, leur proposera des activités de loisirs, mais aussi des cours de français. Un suivi de santé individualisé sera également proposé à chacun d’entre eux. "Ce projet vient donner tout son sens à un projet plus global, celui de la création à terme d’une maison de services d’un tiers lieu et de logements pour personnes âgées autonomes", se félicite Béatrice Delorme, la maire de Saint-Germain-au-Mont-D’or.