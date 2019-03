2 456 paquets de cigarettes de contrebande saisis par les douanes de Dijon

Grosses saisie de tabac manufacturé par les douanes bourguignonnes. Il s'agirait d'un réseau de type mafieux.

L'histoire a commencé en Russie au début du mois de février. Un frère et une soeur, tous deux majeurs et d'origine russe, prennent l'avion pour Bruxelles, avec trois grosses valises bourrées de paquets de cigarettes. Arrivés dans la capitale belge, ils récupèrent leurs bagages de soute, qui, visiblement, sont passés entre les mailles des scanners aéroportuaires. On est le 18 mars, direction la gare routière, où le duo monte dans un Ouibus qui fait la liaison jusqu'à Dijon.

Alors que les deux voyageurs descendent du bus en gare bourguignonne, plusieurs agents des douanes locales remarquent leur "attitude suspecte". Ils sont alors contrôlés, leurs valises ouvertes. 2 456 paquets de cigarettes, soit 250 cartouches, sont découverts.

Réseau mafieux

Arrêtés et déférés devant la justice, ils sont condamnés à 18 000 euros d'amende et à six mois de prison avec sursis - donc relâchés.

"Nous pensons qu'il y avait une troisième personne, précise Michaël Faucher, de la direction régionale des douanes de Dijon. Il s'agit manifestement d'un réseau structuré, de type mafieux. Le mode de fraude est assez connu : les personnes coupent leur voyage en avion et en bus pour compliquer la tâche des autorités."

Acheté 1 euro dans leur pays, le réseau allait revendre le paquet à l'unité entre 5 euros et 6 euros. Soit entre 12 280 et 14 736 euros à la revente. Un joli bénéfice.

Il s'agit, en l'espèce, d'une saisie de 50 kilos de tabac manufacturé.

En 2018, sur toute l'année écoulée, aux frontières et sur tout le territoire national, la douane a ainsi saisi plus de 240 tonnes de tabac de contrebande.