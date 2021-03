La 18e édition du Trophée Ovalgreen, réunissant chaque année golfeurs et rugbymen, rendra hommage, le 18 juin 2021 au golf du Gouverneur à Monthieux dans l'Ain, à Charles De Gaulle et Winston Churchill. Les explications de Jean-Claude Pietrocola directeur de Média Sport Promotion.

Lyon Capitale : A l'occasion de la 18e édition de l'Ovalgreen, pourquoi avez décidé de commémorer le 81e anniversaire de l'appel du général De Gaulle ?

Jean-Claude Pietrocola : L'histoire est simple. L'année dernière, en 2020, on a fêté les 80 ans de l'appel du général De Gaulle et on voulait marquer le coup lors de l'Ovalgreen. Tout était calé, de nombreux invités avaient validé leur venue dont le gouverneur militaire mais, comme vous le savez, on n'a pas pu le faire à cause du Covid. Cela m'a profondément énervé donc j'ai dit qu'on allait fêter le 81e anniversaire. Seulement, je n'avais pas réalisé qu'on allait organiser le 18 juin la 18e édition de l'Ovalgreen. 18,81,18… Je pense que ce n'est pas le fruit du hasard.

On a donc décidé d'inviter la famille De Gaulle et Churchill. L'arrière petite-fille de Winston Cherchill et le petit neveu du général De Gaulle ont trouvé l'idée géniale et ils seront avec nous. C'est formidable ! On va inviter les préfets (Rhône et Ain) et les présidents de la Métropole, région et du département. Je trouve que cela a du sens avec Lyon, capitale de la résistance et Jean Moulin... D'ailleurs, pour la petite anecdote, lors du parcours pour aller au Gouverneur et en remontant sur Bourg-en-Bresse, il y a des monuments aux morts dédiés à la résistance.

On imagine que vous avez hâte d'être au 18 juin, enfin, si la crise sanitaire le permet…

Le thème de cet événement n'est pas un acte politique mais c'est beaucoup plus que ça. On fait de la résistance au covid et à la morosité ambiante. On est dans l'action, on essaie de faire bouger les choses et on veut rassembler. A la base, l'Ovalgreen a été créé (en 2003) avec Jacques Fouroux (entraîneur et sélectionneur légendaire du XV de France, Ndlr) dans le but de réconcilier les anciens internationaux et entraîneurs de l'équipe de France car, il y a quelques années, ils s'étaient tous déchirés par presse interposée. C'est la raison d'être de l'Ovalgreen : le rassemblement, le lien, le respect, la convivialité et la fête. On croise les doigts mais cette édition risque d'être le premier gros événement organisé dans la région.

Les bénéfices de l'Ovalgreen seront reversés à l'association Le Petit Monde, pour le bien-être de l'enfant hospitalisé...

On a toujours soutenu différentes associations et causes. Depuis la première édition, on a reversé environ 350 000 euros. Par exemple, durant trois années, on a équipé l'hôpital Debrousse en téléviseurs et magnétoscopes. Aujourd'hui, dans une suite logique, on poursuit nos actions à l'hôpital femme-mère-enfant (Bron).

Pour plus d'informations : Média Sport Promotion (04-78-38-37-63 )