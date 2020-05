11e jour de déconfinement à Lyon : les informations en direct ce 21 mai

Alors que la pression hospitalière continue de baisser et que le déconfinement est en place depuis 11 jours, suivez les dernières informations en direct à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes.

La pression hospitalière poursuit sa baisse en Auvergne-Rhône-Alpes et dans le département du Rhône depuis un mois. Une baisse plus rapide dans les services de réanimation que dans ceux plus classiques comme le montrent les chiffres du coronavirus. D’après le dernier bilan de ce mercredi 20 mai, 42 nouvelles admissions de patients Covid-19, dont 2 en réanimation, et 12 décès ont été enregistrés dans la région. Dans le département du Rhône, aucune admission en réanimation n'a été constatée.

Dans le même temps, le déconfinement a débuté et les Lyonnais ont pu ressortir de chez eux même si des inquiétudes commencent à se faire entendre sur le manque de respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.

Suivez nos informations dans le direct ci-dessous.