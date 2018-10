Une vaste opération de contrôle de vitesse, menée mardi matin par les gendarmes du Rhône, à Collonges-au-Mont-d'Or, a conduit à la verbalisation de 23 automobiliste en un peu plus d'une heure, pour des excès de vitesse supérieurs à 25 km/h. Certains ont explosé les radars.

Cette fois la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h n'est pas en cause. Mais en un peu plus d'une heure de contrôles de vitesse rue Pierre-Pays, à Collonges-au-Mont-d'Or, les gendarmes de Fontaines-sur-Saône ont procédé à la verbalisation de 23 automobilistes, rapporte Le Progrès. Et encore n'étaient visés que les véhicules circulant à plus de 75 km/h, sur cet axe d'agglomération, limité à 50 km/h.

Deux automobilistes ont vu leur véhicule immobilisés. La première roulait à 109 km/h avec ses enfants, qu'elle amenait à l'école, à l'arrière. Le second circulait à 118 km/h. Dans les deux cas leur permis a fait l'objet d'une rétention immédiate, sur décision préfectorale. Le sésame rose de ces automobilistes sera suspendu six mois.

Les contrôles devraient être renouvelés sur cette petite route, parallèle à la départementale et utilisée par les automobilistes locaux pour éviter les embouteillages.