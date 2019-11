1000 tracteurs attendus pour bloquer Lyon ce mercredi

Les agriculteurs vont manifester ce mercredi dans la métropole de Lyon où des perturbations sont à prévoir sur les autoroutes A6, A47 et A42.

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) a annoncé qu'une importante manifestation d'agriculteurs va avoir lieu à Lyon ce mercredi. “Alors que les problèmes de rentabilité sur les exploitations agricoles s’amplifient, les agriculteurs attendent toujours des actes concrets. Des actes concrets pour que l’application du titre 1 des États généraux de l’Alimentation et la prise en compte des coûts de production deviennent une réalité dans le prix de vente des produits agricoles. Des actes concrets pour mettre fin à toutes les distorsions et aux incohérences du Gouvernement et du chef de l’État”, ont-ils déclaré. Un millier de véhicules sont attendus selon la fédération agricole.

Trois cortèges vont bloquer les autoroutes A6, A47 et A42 à partir de 10h30 à Beynost, Limonest, Ternay. “Les Agriculteurs attendent toujours des actes concrets, on va donc remettre la pression en bloquant la ville”, ont-ils écrit.