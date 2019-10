Rustique, le nouveau restaurant de Lyon qui va faire parler de lui

Jeune talent France du Gault&Millau 2018, une étoile Michelin à Loiseau Rive Gauche (Paris 7) où il cuisinait, le chef Maxime Laurenson pose son tablier à Lyon. Une cuisine d'auteur et de terroir intensément singulière.

On pourrait penser, de prime abord, à de la pure démonstration. Il n'en est rien. Les cuissons se révèlent extrêmement précises, les assaisonnements bigrement imaginatifs.

Ici, la cuisine est très identitaire, au plus près de la terre et du terroir. Les huit ou dix séquences des deux menus nocturnes (56€ et 68€) sont finement exécutées et de manière très juste.

Le jeune chef Maxime Laurenson (Mère Brazier, Jean Sulpice) ancre ses goûts dans un monde végétal aux jolies notes florales et herbes aromatiques, avec un goût prononcé pour le fumé.

Rustique

14, rue d'Engien

69002 Lyon

contact@rustiquelyon.fr

Ouvert uniquement le soir.

L'appréciation in extenso de Lyon Capitale à lire dans le magazine papier du mois de décembre