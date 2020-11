Restos à emporter : à Lyon, la liste (non exhaustive) des bons plans

Jarret au morgon et tarte sablée aux figues et au confit de pêche de vignes – Sémantème, Lyon 6e © Tim Douet (montage LC)

Pour cet acte II du confinement lié au Covid-19, Lyon Capitale vous a sélectionné quelques uns de ses bons plans gourmands à emporter ou à se faire livrer, chez soi ou au bureau.

La liste s'enrichira au fil des jours, des envies et des découvertes.

1er arrondissement

L'Atelier des Augustins

Une truite confite du Mézenc, une tourte maison de gibier, un lièvre de Beauce à la royale, un suprême de pintade rôti au beurre de feuille de figuier... Nicolas Guilloton régale dans son atelier du 1er.

De 9€ à 35€.

11, rue des Augustins

https://latelierdesaugustins.bonkdo.com/fr/clickandcollect/

Arvine

Benjamin Capelier, capé comme un chef, aubergiste qui fait dans la polyphonie culinaire se transforme en traiteur sur-mesure le temps du confinement. Vous téléphonez 48h à l’avance et le chef vous propose un menu sur-mesure (minimum 4 personnes), adapté à votre demande et votre budget.

6, rue Hippoltyte Flandrin

04 78 28 32 26

https://arvine-restaurant.fr/

Léon de Lyon

Saumon mariné aux agrumes, poulet fermier Célestine, œufs à la neige. Voici quelques réjouissances gourmandes proposées à la carte, à emporter ou en livraison.

1, rue Pléney

04 72 10 11 12

https://leondelyon.shop-and-go.fr/

Le Cercle Rouge

Une géométrie culinaire hyper réjouissante sous influence exotique léchée. Exemple de menu en 4 services “prêt à déguster”, livré chez vous : ballotine de pintade fermière./ fraîcheur de tourteau/ joue de bœuf confite en tourte/ coque chocolatée et poires. 35€/personne.

36, rue de l'Arbre Sec

04 78 28 41 98

www.cercle-rouge.fr

2e arrondissement

Nobile

Pizze al taglio épatantes, délices d'arancini, panino en folieet toute la panoplie d'antipasti en livraison.

Casa Nobile

3, place de l'Hôpital

Forno Nobile

20, rue Grolée

https://www.casanobile.fr/

Table Wei

Un restaurant bistronomique franco-chinois des plus salivants tenu par un duo féminin drôlement enjoué. Baa au porc et champignons, tempura de crevettes, nems, bibimpap bowl, bobun... En livraison via UberEats et Deliveroo.

13, rue Neuve

04 78 28 58 79

http://www.latablewei.com/

Le Roi Falafel

Sandwichs falafel, shawarma, kibe, labneh, assietets dégustation, taboulé, cigarde fromage, moutabal, hommos, fatayer... Que du bon et bien fait ! Livraison via UberEats et Deliveroo.

30, rue Palais Grillet

09 74 56 20 27

https://www.le-roi-falafel.com/

Le Poêlon d'Or

Pour ce deuxième confinement, le Poêlon d'Or, excellent bouchon, poursuit sa collaboration avec la Maison Villemanzy avec des menus à emporter (22€ et 32€) ou en livraison (25€ et 35€ ) “Cultivons nos traditions”… Salade de harengs pommes à l'huile, fond d'artichaut au foie gras, andouillette sauce moutarde à l'ancienne,suprême de volailles aux morilles pain perdu et crème anglaise.

29, rue des Remparts d'Ainay

Par sms au 0689195043 ou contact@lepoelondor-restaurant.fr

3e arrondissement

Piquín

Entre la place Danton et la rue Paul-Bert, le Mexique ! On aime les tacos, le chilaquiles huevo o polllo, les quesadillas et les nachos et les bières locales. Cucurrucucu ! Aïe aïe aïe !

16, rue d'Essling

04 72 32 98 48

https://www.piquin.fr/

4e arrondissement

Daniel & Denise

Un repas signé d'un Meilleur ouvrier de France 2004, tout en lyonnaiseries et cochonailles. En livraison sur place. Quenelle de brochet, andouillette, suprême de volaille aux morilles, gratin de pâtes à la crème, île flottante aux pralines de St Genix...

8, rue de Cuire

04 78 28 27 44

36 rue Tramassac, Lyon 5e

04 78 42 24 62

156, rue de Créqui, Lyon 6e

04 78 60 66 53

Epicerie-comptoire

25, avenue Henri barbusse, Villeurbanne

04 78 62 78 96

http://danieletdenise.fr/

Aromatic

Une parfaite maîtrise et un vrai savoir-faire dans le choix des associations des goûts et des textures, le chef réussit à coiffer ses plats d'une touche ultra gourmande, à la limite de la paysannerie. Truite des fjords marinée, suprême de poulet fermier, riz sauté aux légumes, tarte fondante mangue chocolat. 28€ le menu.

15, rue du Chariot d'Or

04 78 23 73 61

https://aromaticrestaurant.fr/click-and-collect

5e arrondissement

Cinq Mains

Une petite ardoise sur deux niveaux, avec vue sur la Saône, pour une formule simple, fraîche et gourmande signée des frères Cuilleron et un de leur copain. Un tapas et un plat à emporter chaque vendredi et samedi. Exemple de menus : velouté de panais et topinambours à la bière, comté 24 mois, râble de lapin farci aux olives taggiasche, blanc manger au coing parfumé au clou de girofle. 27€.

12, rue Monseigneur Lavarenne

04 37 57 30 52

https://www.facebook.com/cinqmains/

Court-Bouillon

Un joli petit restaurant sans prétention avec une cuisine sans chichi, de tradition, simple et goûteuse. Du mercredi au dimanche : roulé au sarrasin/fromage frais/jambon, kebab de gigot d'agneau, blanquette de lotte et moules au curry, macaron amande. Comptez une vingtaine d'euros.

4, rue Ferrachat

04 78 42 498 33

https://www.courtbouillon-lyon.fr/

Grive

Outre la petite épicerie de quartier absolument au top, dont 80 % de ses produits proviennent d'un rayon de 200 kilomètres autour de Lyon, “à vol de grive”, il y a le bistrot du chef Melik Debadji. Au menu, porreaux vinaigrette, endives, pommes et noix, velouté de chou-fleur, lait de coco et curry, saucisson à cuire, crime de panais, semoule et fenouil à l'orange, panacotta au lait d'amande, coulis de fruits.

1, rue du Vieil renversé

04 72 64 15 26

Facebook

Jérémy Galvan

Vente à empoter haut de gamme d'un chef étoilé très prometteur. Crémeux de céleri, agrumes et safran du Beaujolais, foie gras de canard, yuzu de Nice et herbes sauvages, tartelette de champignons sauvages, œufs de truite et châtaigne, omble chevalier, beurre d'herbes sauvages, pithiviers d'agneau, jus au café,Parsi-Brest aux cèpes. Comptez autour de 30 €.

29, rue du Boeuf

04 72 40 91 47

http://galvan.izipass.pro/

Food Traboule

Le légendaire établissement gastronomico-hôtelier qui avait fait battre le cœur des Lyonnais dans les années 80-90 retrouve un second souffle. 2020, place à La Tour Rose nouvelle génération. Via Deliverro ou en click and collect, du lundi au vendredi, midi et soir. Douze chefs lyonnais qui représentent diversité de la jeune cuisine lyonnaise, à la fois pétillante et créative.

22, rue du Boeuf

https://commande-food-traboule.izipass.pro/le-sale-2

Le Touareg

Un aller simple pour le Maroc avec les tajines et les couscous du restaurant Le Touareg, dans le Vieux-Lyon.

38, rue du Boeuf

04 72 77 69 66 ou letouareg690050@gmail.com

https://www.lyoncapitale.fr/a-table/nos-coups-de-coeur-vente-a-emporter-a-lyon-le-restaurant-le-touareg-dans-le-5e/

6e arrondissement

M Restaurant

Pour se mettre en appétit de la cuisine de Julien Gautier, dans son bistrot chic, qui fleure bon le bien-être. Beaucoup de technique et de rigueur au service d’une assiette de lignée classique dont la tonalité sonne bien avec son époque : velouté de chou-fleur, haddock effiloché et rillettes, pickles de chou-fleur, bavarois de céleri et barigoule d'artichauts, saumon gravlax, pickles et sablé, paleron de boeuf braisé, carottes confites et en purée, oignons confits, purée de légumes et jus de cuisson, dos de maigre rôti, pâtes fregola façon risotto, jambon de Parme, parmesan et sauce au cresson, ile flottante, crème anglaise et pralines de St Genix, ananas poché rôti à la vanille, ganache chocolat-lait-passion, coulis passion, madeleines aux amandes et coulis orange. Et en suggestion : le ièvre à la royale, légumes d'hiver confits et pommes purée (18 €). Le menu : 31€.

47, avenue du Maréchal Foch

04 78 89 55 19

https://www.mrestaurant.fr/details-le+m+restaurant+a+domicile-57.html

Le Parme

Une jolie sandwicherie tenue par l'épatante Judith qui régale : veloutés et soupes régressifs, sandwichs à tomber, pâtes (chaudes ou en salade) dantesques.. Menus à 7,99€ et 8,99€. Tout fait maison !

7, rue de Sèze

04 78 24 03 82

https://www.facebook.com/leparme.judith/

La Petite Ferme

Un restaurant d’un nouveau genre, celui de la cloud kitchen. Le client vient uniquement chercher son plat et le consomme ailleurs, au bureau ou directement sur son canapé. Et afin de réduire au maximum l’impact sur la planète, chacun des plats est servi dans un bocal en verre dans lequel il peut être directement réchauffé. Recyclables à l’infini, ces bocaux d’une contenance de 450 grammes sont consignés et permettent de bénéficier d’une réduction à chaque restitution. Du lundi au samedi, midi et soir, La Petite Ferme propose sept recettes au prix unique de 8,50€. Hachis parmentier de canard revisité au poulet curry coco, risotto aux champignons...

32, rue Ney

06 62 04 38 10

Sémantème

Sémantème, en grammaire, c'est la base lexicale. Dans ce petit restaurant du 6e (quartier Molière-Vauban), on a le goût de ce qu'on mange. Ne cherchez pas, vous ne tomberez sur aucune fioriture dans votre assiette. C'est pas le genre de la maison. Alban Véhi, le chef au physique de belluaire, ne fait pas dans la dentelle. D'ailleurs, la dentelle, il n'aime pas. Les chichis encore moins. Il préfère le côté brut (de décoffrage). Les os et les arêtes, comme di(sai)t Paul Bocuse. Aller à l'essentiel.

73, rue Masséna

06 46 58 36 90

https://semanteme.eatbu.com/?lang=fr

Py Restaurant

Py ? ! Le fameux algorithme de chiffrement de flux du cryptologue israélien Eli Biham ? La rivière champenoise vers Saint-Souplet-sur-Py ? Le symbole de l'alliage ferro-nickel ? Ou un clin d'oeil au Mont Py, dans les Monts d'Or ? Rien de tout cela. Renseignements pris, le chef a taquiné Blanc et surtout Chapel, là où d'ailleurs il a rencontré son épouse Yuko, en salle. Bref, du lourd, et du prometteur. Saumon gravlax en marinade japonaise au shiso, poireaux vinaigrette et graines de quinoa, bouillabaisse au deux poissons, rouille et pomme de terre fondantes, tiramisu à la vanille et framboise crumble au thé matcha. Uniquement pour le déjeuner.

16 cours Vitton

04 78 52 71 30

https://pyrestaurant.fr/fr

7e arrondissement

Cyril Nitard

Une pépite. On l'avait connu fin des années 90 dans son excellent Fleur de Sel, dans le quartier d'Ainay. Il était ensuite parti chef des cuisines du très select Cercle de l'Union, place Bellecour. Le voici désormais “néo-traiteur” comme il se définit dans le quartier des facs. Un atelier-boutique hyper gourmand où il travaille avec Kensuke Nakacho qui a suivi de belles formations de pâtisserie à Paris et Tokyo avant de monter son propre restaurant à Kyoto (Ail en chemise). Au menu ; un pâté en croûte de canard de Chalosse à l'orange en croûte de pain d'épices, deux farces, gelée sauce bigarade au Grand-Marnier, terrine de foie gras au naturel, , saumon gravlax Label Rouge d'Écosse, briochines de foie gras, koulibiac, escargots du Lignon.

84, rue Bechevelin

04 72 70 77 59

https://www.cyril-nitard.com/

Veronatuti

Un ancien de Tartufo a ouverte une rafraîchissante trattoria italienne, à la découverte des recettes traditionnelles de la Botte. Veronatuti, une élégie, un nom qui chante aux oreilles comme la promesse d'une flânerie sur les chemins de traverse de l'Italie. Il bel paese. Rome, Naples, Venise, Turin, Bolzano... Les plats se suivent comme une allégorie végétale de Guiseppe Arcimboldo, un paysage de Gaetano Previati ou les pastels de potagers exposés aux murs. Tartrà alle erbette con sala al bleu, bombas in umido, polpette di agnello al sugo, montebianco. Menu : 20€.

122, rue Montesquieu

04 37 66 16 22

www.veronatuti.com